Calciomercato Milan – Arsenal su Paquetà: una percentuale ai rossoneri

Secondo quanto riporta Goal Brasile, il direttore sportivo dei Gunners Edu Gaspar ha già fatto trapelare all'entourage del brasiliano l'intenzione di formulare un'offerta ai francesi. Al momento non c'è nulla di concreto, ma secondo l'indiscrezione il Lione chiederebbe una cifra vicina agli 80 milioni di euro per cedere Paquetà. Per lui, era forte anche l'interesse del ricchissimo Newcastle.

Come detto, a fronte di un'eventuale cessione il Milan gongolerebbe: per via degli accordi maturati nel settembre 2020 al momento del passaggio al Lione, dalla vendita del fantasista ex Flamengo i rossoneri incasserebbero il 15% della quota concordata dai francesi.