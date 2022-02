Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Arsenal su Rafael Leao” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, l'Arsenal avrebbe messo nel mirino Rafael Leao

Contro la Sampdoria ha festeggiato le 100 presenze con il Milan segnando un gol e trascinando il Diavolo al primo posto in campionato, ma i 'rumors' di mercato intorno a Rafael Leao, di certo, non mancano. Le sue ottime prestazioni stanno attirando l'attenzione su di sé da parte dei grandi club internazionali. Secondo il quotidiano inglese 'Metro', l'Arsenal avrebbe puntato gli occhi sull'attaccante portoghese. Non sarà facile acquistare il classe '99, il quale è ritenuto dalla dirigenza di via Aldo Rossi uno dei calciatori del Milan che verrà. Ciò è anche confermato dal fatto che lo stesso Leao e il Milan stanno trattando per prolungare il contratto fino al 2026. Milan, le top news di oggi: nome a sorpresa. Ibrahimovic, c'è l'offerta.