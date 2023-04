Calciomercato Milan – L’Arsenal fissa il prezzo per Balogun

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe andare alla ricerca di un attaccante per le prossime stagione e per il futuro del club. I rossoneri al momento, non hanno tante garanzie in avanti. Ibrahimovic lotta contro gli infortuni, Origi, per ora, è una delusione, mentre Giroud resta l'unica ancora di salvezza. I rossoneri, quindi, potrebbero andare alla ricerca di un giovane di prospettiva, da poter far crescere nella propria rosa. Un nome potrebbe essere quello di Balogun. Ecco la situazione.