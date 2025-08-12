Calciomercato Milan, arriva De Winter: il programma della sua giornata

Nelle scorse ore Milan e Genoa - club da cui De Winter proviene - hanno completato e firmato tutti i documenti per il passaggio in rossonero di De Winter che arriverà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, bonus inclusi. Il belga è il sostituto di Malick Thiaw che si appresta a diventare nelle prossime ore un nuovo giocatore del Newcastle.