Calciomercato Milan, De Winter-day: visite e firma. Ecco quanto è costato

Calciomercato Milan, arriva De Winter: il programma della sua giornata
Koni De Winter è in procinto di trasferirsi dal Genoa al Milan in questo calciomercato estivo: trattativa lampo, iter burocratico pure
Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002, nuovo acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato, è atteso per oggi pomeriggio a Milano.

Calciomercato Milan, De Winter arriva oggi: subito visite e firma

L'ex Juventus ed Empoli sosterrà subito le visite mediche di rito, presso la clinica 'La Madonnina', prima della firma sul suo nuovo contratto con il Milan presso la sede del club, in Via Aldo Rossi.

Nella giornata di domani, mercoledì 13 agosto, invece, De Winter sosterrà il suo primo allenamento a Milanello agli ordini dell'allenatore Massimiliano Allegri con cui ha già lavorato insieme ai tempi della Juve.

Nelle scorse ore Milan e Genoa - club da cui De Winter proviene - hanno completato e firmato tutti i documenti per il passaggio in rossonero di De Winter che arriverà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, bonus inclusi. Il belga è il sostituto di Malick Thiaw che si appresta a diventare nelle prossime ore un nuovo giocatore del Newcastle.

