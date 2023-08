Pellegatti svela un retroscena su Arnautovic: “Poteva andare al Milan”

Milan, Pellegatti spiega il colpo di scena: Arnautovic era del Milan

Il famoso giornalista sportivo tifosissimo del Milan ha svelato un retroscena molto particolare che riguarda il nuovo centravanti dell'Inter. Ecco qui riportate le sue parole: "Arnautovic era già preso dal Milan prima della rivoluzione societaria. Per me quella dell'ex Bologna era e resta tuttora una bella idea. Non cambio opinione sul giocatore perché è andato all'Inter".