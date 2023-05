Calciomercato Milan – Contatti per Arnautovic. Ma piace anche Morata

Marko Arnautovic ed Álvaro Morata sono obiettivi di calciomercato del Milan per l'estate. Il Diavolo non può sbagliare la scelta della punta

Per la sessione estiva di calciomercato il Milan acquisterà (almeno) un attaccante. Marko Arnautovic ed Álvaro Morata, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sono due dei nomi cerchiati in rosso sulla lista dei possibili acquisti dei dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Calciomercato Milan, Arnautovic e Morata sono piste da seguire — Per il quotidiano romano ci sono già stati contatti con Arnautovic, classe 1989, centravanti austriaco autore di 8 gol e un assist in 20 partite tra Serie A e Coppa Italia finora in stagione con il Bologna, quale possibile sostituto di Zlatan Ibrahimović. Lo svedese, infatti, va verso la fine del suo rapporto con il Diavolo.

Nella lista, però, di calciomercato del Milan quale rinforzo in attacco c'è anche Morata, classe 1992, alla Juventus per quattro anni in due distinti periodi (2014-2016 e 2020-2022), che sarebbe interessato a tornare nel nostro campionato visto che il suo contratto con l'Atlético Madrid scadrà il 30 giugno 2024.

Il contratto dello spagnolo scadrà nel 2024 e vuole tornare in Italia — Lo spagnolo, per caratteristiche tecniche, potrebbe essere un profilo gradito al Diavolo. Al momento, però, il club rossonero non si è ancora mosso con decisione su di lui. Al vaglio del Milan, ha chiosato il 'CorSport', anche tanti nomi di giovani ma la scelta della punta i rossoneri non possono proprio sbagliarla.