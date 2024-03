Arda Güler, attaccante del Real Madrid, al Milan nel prossimo calciomercato estivo? Il Diavolo lo voleva già quando era al Fenerbahçe

Daniele Triolo Redattore 4 marzo 2024 (modifica il 4 marzo 2024 | 08:32)

'Tuttosport' oggi in edicola, riprendendo i 'rumors' di calciomercato che arrivano dal quotidiano spagnolo 'MARCA', ha evidenziato come Milan e Real Madrid, la prossima estate, possano imbastire un'operazione per l'arrivo in rossonero di Arda Güler.

Classe 2005, attaccante esterno destro (ma anche trequartista) di piede mancino, Güler - come si ricorderà - era nel mirino di calciomercato del Milan anche la passata estate, quando ancora il gioiello nativo di Ankara militava in patria, nella fila dei turchi del Fenerbahçe.

Calciomercato Milan - In estate possibile arrivo di Güler dal Real Madrid — Il Milan avrebbe pagato volentieri la clausola risolutoria di 17,5 milioni di euro inserita nel suo contratto. Poi, però, si era inserito il Real Madrid, il quale, pagando commissioni al suo entourage e versando al club turco più soldi rispetto alla clausola (20 milioni di euro), si era portato a casa il giocatore.

Fin qui, però, la stagione di Güler con i 'Blancos' è stata da dimenticare: due infortuni e appena 92' di gioco in 5 presenze tra Liga, Coppa del Re e Supercoppa Spagnola. Nessun minuto in Champions League. Motivo per cui il Real Madrid vorrebbe dare Güler in prestito, nel prossimo calciomercato estivo, ad un club che lo possa far giocare con costanza: il Milan è tra quelli considerati tanto, in questo senso.

Gli spazi, per Güler, l'anno prossimo - con l'arrivo di Kylian Mbappé e di Endrick - rischiano di chiudersi ancora di più alla 'Casa Blanca', mentre, al Milan, potrebbe crescere ed anche esplodere. Il Real Madrid punterebbe, insomma, a sfruttare l'aiuto del Milan - club amico da sempre - così come è accaduto negli ultimi tre anni (2020-2023) con Brahim Díaz. Ma cosa ne pensa il Diavolo di quest'ammiccamento, da parte delle 'Merengues', per Güler in rossonero?

Le condizioni poste dal Milan per il sì al prestito del turco — Il Milan - secondo 'Tuttosport' - non chiude la porta all'arrivo di Güler nel prossimo calciomercato estivo, tutt'altro. Ma in Via Aldo Rossi non sono più disposti a lavorare unicamente per gli altri. Per accogliere il turco a Milano in prestito, quindi, i rossoneri chiederanno di avere un diritto di riscatto nell'operazione ed anche delle maggiori garanzie su una sua futura, eventuale permanenza in maglia rossonera.

E se è difficile pensare che il Real Madrid non inserisca un diritto di contro-riscatto in proprio favore, di sicuro per il Milan la cifra da sborsare per riportare Güler al 'Santiago Bernabéu' dovrà essere superiore a quella spesa per Brahim Diaz (5 milioni di euro). In sintesi: se Guler farà bene a Milano e il Real Madrid lo rivorrà, dovrà pagare tanto. LEGGI ANCHE: Allenatore Milan, arriva Motta? Ha già una richiesta di calciomercato ben precisa >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.