Calciomercato Milan – Aouar toccata e fuga a Roma? Le ultime

Milan, Aouar è passato in Italia?

Houssem Aouar, come riporta Centro Suono Sport, avrebbe passato la Pasquetta a Roma. Sarebbe arrivato ieri mattina e ripartito all'una e mezza di notte con un volo privato da Fiumicino verso Lione dove il giorno prima era rimasto a guardare in panchina il successo per 3-1 contro il Rennes come riporta. Il centrocampista 24enne è in scadenza di contratto col Lione e sarebbe nel mirino di diversi club italiani tra cui Milan, Roma e Napoli. Per convincerlo servirebbe un ingaggio da 4 milioni e la possibilità di giocare in Champions. A Roma, ci potrebbe essere stato un incontro tra il calciatore e uno dei club italiani a lui interessato. Vedremo se il Milan riuscirà a chiudere il colpo a zero. Probabili formazioni Milan-Napoli, le scelte di Pioli e Spalletti