Calciomercato Milan – Piace Aouar, primo assist per Pioli: è in scadenza

Le ultime news sul calciomercato del Milan. Houssem Aouar è finito nel mirino del Diavolo: è in scadenza di contratto con il Lione

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare sul profilo di Houssem Aouar. Il giocatore del Lione potrebbe allungare la colonia francese rossonera già abbastanza massiccia in quel di Milanello. La dirigenza continua a guardare in Ligue 1 per un giocatore che, sottolinea la 'rosea', è un po' Sandro Tonali e un po' Ismael Bennacer. Nel Diavolo che ha salutato Franck Kessie e riaccolto Tommaso Pobega un centrocampista in più farebbe sicuramente comodo.

Parametro zero — Aouar è un centrocampista dalle qualità certamente interessante. Ancor più interessante sarebbe il modo in cui potrebbe vestire la maglia del Diavolo: il contratto in scadenza a giugno 2023 lo rende estremamente appetibile. Tra sette mesi potrebbe arrivare addirittura a costo zero, mentre per gennaio ci sarebbe da trattare con il Lione. Le condizioni, però, risulterebbero ugualmente vantaggiose perché i francesi dovrebbero accontentarsi delle briciole. Ma i vantaggi non finiscono qui: l'agenzia che rappresenta Aouar, infatti, è la stessa che si occupa di Sergino Dest e Pierre Kalulu. Che si sia già parlato di lui nel corso delle trattative andate a buon fine per Dest e Kalulu?

Aouar apre alla cessione — Aouar, nel frattempo, lancia segnali di apertura ad un'eventuale cessione: "Una mia partenze quest'inverno? Voglio portare quello che posso a questo club. Sicuramente voglio giocare tutte le partite". Parole pronunciate qualche giorno fa che non rappresentano esattamente una dichiarazioni d'amore. Il classe 1998 non ha mai vestito un'altra maglia diversa da quella del Lione: adesso potrebbe essere davvero la volta buona. Nel frattempo il Milan osserva attentamente la situazione.