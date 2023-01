Calciomercato Milan – Occasione Aouar: possibilità per giugno

Sulle pagine del Corriere dello Sport, si parla dell'interessa del Milan per il centrocampista del Lione Houssem Aouar

Il Milan pensa al calciomercato . Paolo Maldini e Frederic Massara , dovranno cercare i giusti profili da inserire in rosa. Una zona che, probabilmente, avrà bisogno di un nuovo innesto è il centrocampo, dove manca un sostituto vero di Kessié . Sulle pagine del Corriere dello Sport, si parla dell'interessa per Aouar .

Milan, occasione Aouar

Houssem Aouar, si legge, potrebbe essere l’occasione per il calciomercato estivo del Milan. Il francese è in scadenza di contratto con il Lione a giugno e compirà solamente 25 anni. Aouar è un giocatore che tecnicamente piacerebbe molto ai rossoneri, può essere schierato in diversi ruoli e questo lo rende un potenziale jolly tra centrocampo e trequarti.