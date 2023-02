Calciomercato Milan – Aouar tentazione passata? Occhio al Betis

Il Milan potrebbe pensare a qualche colpo per il prossimo calciomercato. Un nome che circola in rossonero da molto tempo è quello di Aouar

Il Milan potrebbe pensare a qualche colpo a parametro zero per la prossima sessione di calciomercato. Un nome che circola in rossonero da molto tempo è quello di Aouar. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Dalle ultime novità, i rossoneri potrebbero essersi fatti da parte dalla corsa per il francese. Andiamo a vedere quale potrebbe essere la situazione ad oggi.