Calciomercato Milan – Antonio Donnarumma vicino al Perugia / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Attenzione al futuro di Antonio Donnarumma, che sarebbe ad un passo dal Perugia

Insieme all'addio di Gianluigi Donnarumma a parametro zero, è scontato anche quello del fratello Antonio. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il portiere classe 1990 sarebbe ad un passo dal Perugia, club neopromosso in Serie B. Dopo l'avventura da terzo portiere del Milan, dunque, una nuova esperienza all'orizzonte per Antonio Donnarumma. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Jovic, Sabitzer e non solo