Calciomercato Milan – Antonini: “Kabak o Rudiger? Ecco cosa penso”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luca Antonini, ex terzino del Milan, nell’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, ha parlato del mercato rossonero.

“Milan? La squadra sta giocando bene e anche se non ha affrontato delle big questi successi danno morale. Dalot? È un Milan che quest’anno ha fatto acquisti mirati con un’idea che gli altri anni magari c’era ma non sono riusciti a metterla in pratica. Ora spero in un altro colpo. Rudiger o Kabak per il centrale? Due ottimi giocatori ma se devi guardare al futuro Kabak sarebbe importante”.

LE NOVITA’ SU RUDIGER >>>