Calciomercato Milan – Antonelli riparte dagli USA: ecco con chi ha firmato

Antonelli, ex Milan, riparte dal Miami FC: le ultime

La carriera di Luca Antonelli, dopo qualche mese di sosta, non si arresta. Nonostante sia un classe 1987, l’ex Milan è pronto a ripartire con una nuova avventura, che sarà oltre oceano. Antonelli, infatti, dopo aver lasciato l’Empoli alla fine della scorsa stagione, era rimasto svincolato, ma ha raggiunto un nuovo accordo con un altro club. Si tratta del Miami FC, squadra che milita nella seconda divisione statunitense, l’USL Championship. È la stessa squadra che ha avuto Alessandro Nesta, altro ex Milan e attualmente allenatore del Frosinone, come tecnico.

