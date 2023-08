Calciomercato Milan – Ancora viva la pista che porta a Singo: i dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, per il Milan resta ancora viva la pista che porta a Wilfried Singo del Torino, ecco i dettagli

Il mercato del Milan , dopo ben 8 acquisti, non sembra volersi fermare qui. I rossoneri sono alla ricerca di pedine in grado di migliorare il proprio reparto difensivo e sembra ancora viva la pista che porterebbe ad un nome già noto.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la trattativa fra il Milan e il Torino per Wilfried Singo non sembra essere tramontata. I granata avrebbero già da tempo aperto all'inserimento di una contropartita tecnica, in questo caso Junior Messias molto apprezzato da dal tecnico Juric, ma vi sarebbe ancora distanza fra le due parti.