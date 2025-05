Calciomercato Milan, ancora in piedi il rinnovo di Maignan: i dettagli

Tra i colpi in entrata e quelli in uscita vive un limbo temuto da molti, ovvero quelli dei complicati rinnovi di contratto. Il Milan, negli ultimi anni, sembra avere un brutto rapporto con tali prolungamenti e i tifosi rossoneri temono il peggio anche per alcuni dei migliori giocatori in rosa. Parliamo, ovviamente di Mike Maignan, Theo Hernandez, Pulisic e Leao.