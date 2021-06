Calciomercato Milan – Anche Walz e Silas sul taccuino dei rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Vasco Walz e Silas Wamangituka piacciono al club di Via Aldo Rossi. Giocano entrambi in Germania

Il Milan, in sede di calciomercato, punta sempre giovani dal futuro roseo. La ricerca degli osservatori rossoneri verte, per lo più, su calciatori di talento dai costi non eccessivi. E, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Diavolo ultimamente ha fatto seguire due di questi in Germania.