Calciomercato Milan – Anche Napoli e Atalanta piombano su Álvarez

Julián Álvarez è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. L'attaccante argentino, però, piace a tanti altri club. Anche in Serie A

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione su Julián Álvarez, classe 2000, attaccante argentino del River Plate che, come noto, è un obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto dell'Inter. I club milanesi, però, pur avendo parlato all'inizio di questo mese con il suo agente, Fernando Hidalgo, arrivato per qualche giorno a Milano, vogliono riparlarne in estate.

Nel frattempo, quindi, altre società hanno chiesto informazioni su Álvarez: tra queste, due club della nostra Serie A. Uno è il Napoli, l'altro è l'Atalanta. Sebbene Álvarez gradisca la destinazione Milano (vedremo se nerazzurra o rossonera, nel caso) e sia affascinato dall'idea di poter giocare a 'San Siro', tanto vale anche per la destinazione Napoli. Laddove ha giocato Diego Armando Maradona.

Il club di Aurelio De Laurentiis si sta muovendo per Álvarez con Hidalgo in vista della sostituzione di Lorenzo Insigne, che lascerà gli azzurri per il Toronto FC, e alla luce del futuro incerto, al momento, per Dries Mertens e Hirving Lozano. Sullo sfondo, però, c'è anche la 'Dea', con il tecnico Gian Piero Gasperini che ha fatto sapere di apprezzare molto l'attaccante sudamericano.

Il contratto di Julián Álvarez con il River Plate, lo ricordiamo, scadrà il prossimo 31 dicembre. Il giocatore può essere acquistato per 20 milioni di euro (costo della clausola rescissoria) e, come ingaggio, chiede un contratto pluriennale da 2 milioni di euro netti a stagione. Milan, svolta in Premier per il difensore: le ultime di calciomercato >>>

