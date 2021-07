Calciomercato Milan – Anche la Juventus tiene d’occhio Van de Beek

Donny Van de Beek fa gola a Milan e Juventus: l'olandese cambierà squadra durante questa sessione di calciomercato? Sembra proprio di si

Il Milan prosegue il proprio calciomercato alla ricerca del sostituto di Hakan Calhanoglu e uno dei profili considerati è quello di Donny Van de Beek . L'olandese non ha trovato molto spazio durante l'ultima stagione con la maglia del Manchester United e potrebbe cambiare aria. Difficile che i rossoneri possano pagare il cartellino e l'ingaggio del giocatore (che percepisce più di 6 milioni all'anno ): sarebbe più fattibile un'operazione in prestito.

Secondo Il Sussidiario, Van de Beek interessa anche alla Juventus. Il quotidiano parla addirittura di uno scambio con Adrien Rabiot, il quale volerebbe in Inghilterra per vestire la maglia dei Red Devils. Parliamo di una trattativa molto difficile da concretizzare, ma sicuramente il trequartista cambierebbe aria molto volentieri dato che a Manchester è oscurato da Bruno Fernandes.