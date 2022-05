Calciomercato Milan – Anche l’Inter si defila nella corsa a Scamacca

Dopo il Milan, anche l'Inter sembra essersi defilata nella corsa che porta a Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 in forza al Sassuolo

Come riporta calciomercato.com, i nerazzurri sono consapevoli delle potenzialità, ancora inespresse, del giovane attaccante neroverde, ma allo stesso tempo non sono disposti a prendersi grossi rischi.

Un discorso molto simile a quello fatto a Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo, al quale i nerazzurri hanno confermato l'interesse per Scamacca ma non a quelle cifre.

L'Inter, proprio come il Milan, accoglierebbe di buon grado la punta classe 1999, ma ad una cifra di circa 20-25 milioni di euro. Gli emiliani ne chiedono 35-40, ed è per questo motivo che nelle ultime settimane proprio Carnevali ha parlato di una possibile cessione all'estero.