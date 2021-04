Calciomercato Milan – Anche il West Ham sul giovane talento Hlozek

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Hlozek ha attirato l'attenzione del Milan, ma su di lui c'è anche l'interesse del West Ham

Stando a quanto riportato da '90min.com', non ci sarebbe soltanto il Milan sul giovane talento Adam Hlozek. L'attaccante ceco, infatti, ha attirato anche l'attenzione del West Ham, squadra militante nella Premier League inglese. Hlozek è una punta centrale ma che all'occorrenza può ricoprire i ruoli di trequartista e di esterno sinistro d'attacco. Si tratta di un classe 2002, dunque è prossimo a compiere i 19 anni, e ha il contratto in scadenza con lo Sparta Praga nel 2022, club in cui gioca sin dalle giovanili. In prima squadra a partire dalla stagione 2018-2019, ha giocato 63 partite segnando 15 gol. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di euro. SuperLega ufficiale, Milan tra i club fondatori: ecco cosa può succedere ora >>>