Calciomercato Milan – Anche il Toronto ha messo nel mirino Andrea Belotti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Toronto avrebbe messo gli occhi su Andrea Belotti: il 'gallo' è un obiettivo anche del Milan

Tra i tanti calciatori in scadenza di contratto al termine di questa stagione c'è Andrea Belotti. Come ben si sa, l'attaccante non continuerà la sua avventura al Torino e la sua situazione contrattuale ha attirato l'attenzione di diversi club. Tra questi c'è il Milan, ma non è l'unica squadra interessata al campione d'Europa. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', il Toronto sarebbe piombato sia sul 'gallo' che su Lorenzo Insigne. Milan, le top news di oggi: ultime su Adli. Sogno Luis Alberto?