Calciomercato Milan – Anche il Crotone punta Colombo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Con il recupero degli indisponibili e i nuovi arrivi di mercato, c’è sempre meno spazio al Milan per Lorenzo Colombo. Il giovanissimo attaccante rossonero, che a inizio stagione ha giocato qualche minuto a causa delle tante assenze, ora difficilmente troverà minuti per mettersi in mostra e crescere. Il Milan, dunque, sta pensando di mandarlo in prestito a giocare e anche lui gradirebbe la soluzione. Nonostante sia un classe 2002, si è già messo in mostra e ha tante squadre interessate. Sembrava potesse andare a giocare in Serie B, ma invece si sta palesando con forza la soluzione Crotone. Ai calabresi manca questo tipo di attaccante e i rapporti col Milan sono ottimi. Operazione fino a fine stagione in prestito più che possibile.

