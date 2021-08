Calciomercato Milan – Anche i rossoneri su Samuele Vignato: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samuele Vignato, trequartista del Chievo, piace a tutte le big di Serie A e persino all'estero

Samuele Vignato potrebbe presto diventare una ghiotta occasione di calciomercato a parametro zero. Anche per il Milan che, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sarebbe sulle tracce del fantasista classe 2004, di proprietà del Chievo Verona, esattamente come la Juventus e l'Inter in Serie A. Tutte, comunque, avrebbero chiesto informazioni per Vignato, eccezion fatta per Napoli e Cagliari.