Calciomercato Milan – Ancelotti punta Thiago Silva: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Come affermato dal direttore sportivo del Psg Leonardo, Thiago Silva non giocherà più in Francia nella prossima stagione: il contratto del brasiliano, che scadrà a giugno 2020, non verrà rinnovato. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan si è molto interessato al ritorno del giocatore, partito proprio alla volta di Parigi nell’estate del 2012. Acquistare un giocatore come Thiago Silva a parametro zero è un’occasione più che ghiotta per tutti; infatti, secondo quanto riferisce il ‘Daily Express’, anche l’Everton di Carlo Ancelotti sarebbe sulle sue tracce. I tabloid inglese anzi va oltre, perché riferisce di un’offerta già fatta dei ‘Toffees’ per il classe 1985.

Ci sono buone notizie sul recupero di Leo Duarte dall’infortunio: LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>