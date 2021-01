Calciomercato Milan – Ancelotti chiama Leao all’Everton | News

Calciomercato Milan: Ancelotti vuole Leao

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rafael Leao è finito sul taccuino della dirigenza dell’Everton: ad aver espresso a gran voce il nome del portoghese sembrerebbe essere Carlo Ancelotti, allenatore dei Toffees. La squadra di Liverpool è disposta a sborsare 25 milioni di euro per acquistare l’attaccante del Milan. Si tratta di una cifra alta ma che non soddisfa le esigenze in casa rossonera. Il classe ’99 si è trasferito in rossonero solamente un anno e mezzo fa e Maldini non ha nessuna intenzione di cedere l’ex Lilla. La società e mister Pioli puntano molto su di lui per far tornare il Milan tra le grandi d’Europa.

Rafael Leao è nato ad Almada, in Portogallo. Cresciuto calcisticamente nella trafila dello Sporting Lisbona, ha anche esordito in prima squadra nel febbraio 2018. Cinque mesi più tardi è stato ceduto ai francesi del Lilla dove rimane lì per una sola stagione contando 26 presenze e 8 reti in tutte le competizioni. Nell'estate del 2019 il Milan acquista le sue prestazioni sportive per 23 milioni di euro, firmando un contratto quinquennale. Ad oggi può vantare 53 apparizioni e 12 gol in rossonero.