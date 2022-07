Calciomercato Milan – Ancelotti: “Futuro di Asensio? Chiedete a lui”

L’ala maiorchina potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per il Diavolo dal momento che al Real Madrid il suo spazio continuerà ad essere limitato. Nel merito, si è espresso Carlo Ancelotti , allenatore dei blancos. Dopo il match amichevole perso per 1-0 contro il Barcellona disputatosi ieri all’Allegiant Stadium di Las Vegas, la leggenda rossonera ha infatti parlato della situazione riguardante alcuni esuberi del club, tra i quali figura anche Asensio.

Queste le sue parole: Quali sono i progetti futuri per Asensio e Ceballos? "Non mi danno fastidio. Certo, la concorrenza è aumentata... Dovete chiedere a loro se è meglio che lascino e al club se offrirà loro un nuovo contratto". Esiste quindi la possibilità che la candidatura del classe '96 possa diventare sempre più concreta per i rossoneri.