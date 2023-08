Calciomercato Milan – Amrabat vicinissimo alla rottura con i viola

Finalmente è ripartito il campionato. Dopo quasi due mesi senza calcio siamo finalmente tutti di nuovo insieme ad assistere alla nuova stagione di Serie A. Dopo una mirabolante sessione estiva di mercato da parte del Diavolo potremo finalmente vedere all'opera gli artefici di tanti cambiamenti. Tuttavia potrebbero non essere ancora finiti i colpi di scena legati al calciomercato infatti Sofyan Amrabat , obiettivo del Milan , è in vendita.

Calciomercato Milan, Barone apre alla cessione di Amrabat

La Fiorentina ha disputato di già la prima partita di campionato vincendola di misura per 4-1 contro il Genoa neopromosso. La prestazione degli uomini di Italiano è stata soverchiante nei confronti di un avversario fresco di promozione e la nota particolare del match è che Amrabat non è mai entrato in campo. Inoltre bisogna tener conto che la viola dispone di un ottimo ventaglio di scelta per i trequartisti e la concorrenza è molta.