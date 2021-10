Calciomercato Milan – Alvarez, non solo il Diavolo sul talento argentino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sarebbe solamente il Milan sulle tracce del talento argentino Julian Alvarez

Come vi abbiamo già riportato nelle scorse settimane, il Milan è interessato a Julian Alvarez. Talento classe 2000 in forza al River Plate, l'argentino è un centravanti che può anche ricoprire i ruoli di esterno sinistro e destro di attacco. Cresciuto nelle giovanili dei 'Millionarios', il 21enne gioca 'tra i grandi' dal 2018 e ha segnato 26 gol in 87 presenze con la squadra di Buenos Aires. Il suo contratto scadrà nel dicembre del 2022 e questa situazione ha attirato sì l'attenzione del Diavolo ma anche quella di altri club europei.