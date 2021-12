Calciomercato Milan – Alvarez, non solo i rossoneri sull’attaccante del River

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Argentina, non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce di Julian Alvarez

20 reti in 22 presenze in campionato, leader e trascinatore del River Plate campione d'Argentina. Si tratta di Julian Alvarez, attaccante argentino che ha fatto benissimo quest'anno con la maglia dei 'millonarios'. Secondo quanto riferisce il quotidiano argentino 'Olé', molte squadre europee sono da diverso tempo sulle tracce del classe 2000. Le sue spiccate doti realizzative non sono passate inosservate agli occhi di Milan, Inter, Juventus, Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Non sarà facile riuscire a strappare il calciatore al River Plate, club che chiede non meno di 20 milioni di euro nonostante sia in scadenza di contratto nel dicembre del 2022. Milan, le top news di oggi: ufficiale nuovo stadio. Un nome dal PSG.