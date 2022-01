Calciomercato Milan – Altri due club interessati a Renato Sanches | News

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, non ci sarebbe solo il Milan su Renato Sanches, centrocampista del Lille

Con Franck Kessié sempre più lontano dal Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un sostituto all'altezza del centrocampista ivoriano. La dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe individuato in Renato Sanches il sostituto perfetto dell'ex Atalanta, ma non sarebbe l'unico club interessato al portoghese. Secondo quanto riferisce 'Sky Sports Uk', anche Arsenal e Barcellona sono sulle tracce dell'ex Bayern Monaco. Milan, le top news di oggi: incontro per Alvarez! Sfuma Kolo Muani.