Calciomercato Milan, Allegri vuole altri due colpi! Difensore: la lista è lunga

Questo potrebbe essere l'incastro degli ultimi giorni di calciomercato del Milan, che potrebbe chiudersi con un doppio colpo importante per i rossoneri.
Il calciomercato del Milan potrebbe chiudere con altri due colpi in entrata. Ne è certo 'Tuttosport': Allegri avrebbe richiesto un attaccante e un altro difensore centrale per chiudere la rosa. Per completare il reparto arretrato, il Milan potrebbe aspettare anche gli ultimi giorni di calciomercato, alla ricerca di occasioni last minutes. Si potrebbe guardare in Premier League, ma non solo.
Ci sarebbe una lista lunga, scrive il quotidiano, che potrebbe ancora aggiornarsi: Caleb Okoli, Berat Djmisiti, fino a un giovane emergente come Ryan Flamingo. Non sarebbero da escludere altre candidature. Anche perché molto dipenderà dal budget a disposizione. Se il Milan riuscisse a chiudere l'attaccante in prestito con diritto di riscatto, il budget restante sarebbe girato proprio sul difensore centrale.
