Milan, consigli per gli acquisti: Alexander-Arnold idea quasi impossibile

Trent Alexander-Arnold potrebbe essere uno dei potenziali acquisti del Milan in estate e, dunque, durante la prossima sessione di calciomercato? Il duttile inglese, che ha fatto le fortune del Liverpool e dell'Inghilterra, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e, come tanti altri colleghi può diventare un pezzo pregiato per molti club. Proprio recentemente il nativo di Liverpool ha parlato del suo rinnovo di contratto, rimanendo molto vago e spiegando come non lo tratti pubblicamente. Qualcosa, rispetto al passato, sembra però essersi incrinato, e in tal caso sono tanti i club alla finestra. E il Diavolo a cosa può ambire in questa situazione?