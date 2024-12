Uno dei talenti più interessanti del Milan è senza ombra di dubbio Alex Jimenez , che però sarebbe finito nel mirino del Valencia . Il giovane spagnolo, arrivato dal Real Madrid , purtroppo non sta trovando molto spazio all'interno della Prima Squadra, anche se nel Milan Futuro continua a dimostrare tutto il suo enorme potenziale. Lo stesso Daniele Bonera , nel corso della conferenza stampa successiva alla sfida alla Ternana , ha confermato come il ragazzo abbia avuto un minutaggio ridotto per poterlo poi aggregare alla rosa di Paulo Fonseca per il match con il Sassuolo in Coppa Italia.

Calciomercato Milan - Alex Jimenez al Valencia? Proposta una formula. Ma il Diavolo ...

Le sue prestazioni costanti e ad alto livello, in ogni caso, hanno attratto l'interesse di una squadra in modo particolare, il Valencia. Come riferito dai colleghi di 'calciomercato.com' a questo proposito, infatti, il club iberico avrebbe fatto un sondaggio concreto per Alex Jimenez. Accennando al Milan la possibilità di offrire una cessione in prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo, a quel punto, avrebbe ribadito all'entourage del ragazzo la volontà di tenerlo in rosa, con la possibilità di fargli avere più spazio nella seconda parte della stagione nella prima squadra di Paulo Fonseca.