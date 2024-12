Calciomercato Milan - Akor Adams era vicino: arriva la conferma ufficiale. Poi la frase a sorpresa

"Non ci ho fatto molta attenzione perché ero appena entrato nella Ligue francese e poteva andare in entrambi i modi, bene o male. Ma ero molto positivo e concentrato sull'allenamento, sull'apprendimento e sul fare il mio lavoro, che è segnare per la squadra. Ovviamente quando hai una squadra come il Milan che ti guarda lo vedi come un incentivo, non una pressione, è sapere che il mio calcio si sta sviluppando nella giusta direzione".