Calciomercato Milan – Ajer lascia il Celtic: in pole c’è il Newcastle

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kristoffer Ajer, in scadenza di contratto il 31 maggio 2022, andrà via dalla Scozia in estate

Daniele Triolo

Al termine dell'attuale stagione, dunque nella prossima sessione estiva di calciomercato, il gigante norvegese Kristoffer Ajer lascerà il Celtic Glasgow. Il suo contratto con gli 'Hoops', infatti, scadrà il prossimo 31 maggio 2022 e come riferito di recente dal suo agente, Tore Pedersen, non lo prolungherà perché punta alla cessione in estate.

Ajer, negli ultimi mesi, è stato accostato frequentemente al Milan ed al Leicester City. Secondo gli ultimi 'rumors' di calciomercato, però, il futuro del numero 35 biancoverde sarà sì in Premier League, ma non nelle fila delle 'Foxes'. Il club che, attualmente, è in pole position per il suo cartellino infatti, è il Newcastle United.

Le 'Magpies', secondo le informazioni in possesso del 'Daily Mail', vorrebbero chiudere il colpo Ajer versando al Celtic 8 milioni di sterline, pari a poco meno di 10 milioni di euro. Un prezzo molto conveniente e molto più basso dei 18-20 chiesti dagli scozzesi fino alla scorsa estate.

Ma, d'altronde, con la scadenza contrattuale alle porte, il costo del cartellino del connazionale di Jens Petter Hauge è inevitabilmente calato. Il Milan, quindi, sembra essersi defilato sul calciatore scandinavo. Ma nel calciomercato, come noto, mai dire l'ultima parola ...