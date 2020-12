Calciomercato Milan – Ajer, forte interesse del Nizza | News

Calciomercato Milan: Ajer verso la Ligue 1?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non è nuovo l’interesse del Diavolo per Kristoffer Ajer, classe 1998, difensore centrale norvegese in forza al Celtic. Il calciatore scandinavo, trattato dai rossoneri la scorsa estate, è sotto contratto con gli ‘Hoops‘ fino al 31 maggio 2022 ma vorrebbe lasciare la Scozia già in questa sessione invernale di calciomercato.

Il Milan continua a monitorare la situazione del colosso nativo di Rælingen, gestito dall’agenzia ‘SEG‘, ma, secondo quanto riferito in queste ore da ‘Goal.com‘, il futuro di Ajer potrebbe non essere nella Serie A italiana. Il difensore, infatti, sarebbe finito nel mirino del Nizza, club della Ligue 1 francese, alla ricerca di rinforzi in ogni reparto dopo una prima parte di stagione deludente.

Per privarsi di Ajer, che ha più volte chiesto la cessione alla sua società, il Celtic vuole non meno di 13 milioni di euro. Calciomercato Milan, un ex Juventus a gennaio alla corte di Stefano Pioli? Vai alla news >>>