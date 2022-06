Calciomercato Milan – Ag. Botman: ”Volevi la Premier League? Eccoci”

A due giorni dal passaggio al Newcastle, Sven Botman, obiettivo del calciomercato del Milan per lungo tempo, torna a far parlare di sé.

Negli ultimi giorni è stato formalizzato ed annunciato ufficialmente l'acquisto di Sven Botman , obiettivo del calciomercato del Milan per lungo tempo, da parte del Newcastle .

I rossoneri hanno trattato a lungo pur di assicurarsi le prestazioni del giovane centrale olandese, ma nel turbinio delle trattative sono entrati in gioco diversi ostacoli che ne hanno impedito l'acquisizione. Il passaggio di proprietà, lo stallo societario e l'inserimento del ricchissimo Newcastle hanno reso pressoché infattibile la chiusura dell'operazione.

I report degli ultimi mesi hanno sempre sottolineato come la volontà portare a termine la trattativa fosse reciproca tra Milan e Botman; ma le parole dell'ultimo post Instagram di Nikkie Bruinenberg , agente dell'olandese, fanno venire più di qualche dubbio in merito.

Il rappresentante dell'agenzia di procura sportiva Muy Manero , ha infatti commentato così la foto in cui è ritratto affianco al suo assistito all'interno del St. James' Park : ''Nik, un giorno voglio giocare in Premier League . Eccoci qui''.

Queste affermazioni confermano come la pista fosse probabilmente più complicata di ciò che sembrasse, dato che la passione di Botman per la Premier League è infine risultata in una sorta di desiderio esaudito.