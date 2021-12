Calciomercato Milan – L’agenda rossonera: cosa cambia senza Champions

Il Milan non ce l'ha fatta. Perdendo in casa contro il Liverpool si è consumata l'eliminazione dalla Champions League 2021-2022. Peccato, il Diavolo ci riproverà, probabilmente l'anno prossimo. È vero che l'ultimo match del Gruppo B contro i 'Reds' non è stato un granché, ma è altrettanto vero che in questa stagione di ritorno in Champions League dopo tanti anni sono state gettate le basi per tornare in Europa più competitivi, pronti ed attrezzati. Ma come cambierà, ora, il calciomercato di gennaio del Milan senza Europa nella seconda parte di stagione? 'Gazzetta.it' ha analizzato la situazione ...