Calciomercato Milan – Ag. Tonali: “Diventerà un campione. Sui rossoneri…”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, ha rilasciato un’intervista al Foglio Sportivo in cui ha parlato del suo assistito, seguito anche dal Milan: “In lui, quanto ad aspettative psicofisiche, c’è tutto: è brillante, sa ragionare, ha grande senso di responsabilità che lo rende molto più maturo rispetto alla sua età. Fattori che certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un campione. D’altronde, non diventi Modric se non sei intelligente, se non sai di avere qualcosa in più degli altri.

Prima dell'arrivo di Ronaldo, la Juventus si preoccupava di indebolire le avversarie, tutte le volte che queste stavano finalmente per raggiungerli. È successo con Higuain e il Napoli, con Pjanic e la Roma. – prosegue Bozzo -. L'Inter era fuori dai giochi per insufficienti investimenti, il Milan ha sofferto la mancanza di una proprietà aderente alle attese di un club di questo calibro. I nerazzurri, conoscendo Marotta, sono però destinati a colmare il gap con la Juve e, anzi, credo l'abbiano già colmato. Lo stop causato dal virus ha stravolto gli allenamenti, ha concesso la presenza in rosa di giocatori in prorogatio: fattori che in qualche modo ti rallentano, generano caos rispetto all'obiettivo.