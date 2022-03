Calciomercato Milan – Ag. Jorginho: “C’è la volontà di giocare in Serie A”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jorginho potrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione. Ecco le parole dell'agente

Jorginho potrebbe essere un obiettivo di calciomercato del Milan. Il centrocampista potrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione e il club rossonero cerca un sostituito di Franck Kessie, che si trasferirà al Barcellona. Ritornando a Jorginho, ha parlato a QSVS Joao Santos, agente dell'ex Napoli: " "La filosofia del Chelsea è di fare i rinnovi all’ultimo minuto. La priorità è il rinnovo con i Blues, altrimenti tornare in Serie A. Volontà di giocare in Italia c’è sempre. La Juventus sarebbe presa in considerazione". Intanto potrebbe arrivare un centrocampista a costo zero.