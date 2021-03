Calciomercato Milan – Ag. Dalot: “E’ felice in rossonero. Sul riscatto…”

Le ultime sul calciomercato del Milan: parla l’agente di Dalot

Carlos Gonçalves, agente di Diogo Dalot, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di calciomercato.it. Il procuratore ha parlato del suo assistito, che potrebbe essere ancora al Milan. Ecco cosa ha detto.

“Dalot dopo il Verona era molto felice per la prova e il gol, ci siamo sentiti subito dopo la partita. Qui è molto felice, il Milan è un club ricco di storia e tradizione, ha molta voglia di vincere e ci sono calciatori come Zlatan Ibrahimovic. Inoltre è felice di vivere a Milano ed ha un ottimo rapporto con tutti i compagni. Sul riscatto ne parleremo con il club al momento giusto, adesso il calciatore è concentrato sul campo, e tornare a Manchester giovedì sarà molto particolare per lui”. Sempre a proposito di calciomercato: possibile un derby low cost con l’Inter.