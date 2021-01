Calciomercato Milan – Ag. Conti: “Andrea deve giocare” | News

Parla Giuffredi: “Con Conti stiamo facendo delle valutazioni”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato della situazione del suo assistito Andrea Conti nel Milan. Quest’anno il terzino destro sta trovando poco spazio e alcune squadre hanno puntato gli occhi su di lui: tra queste ci sono la Fiorentina e il Parma, con i viola che sembrano in vantaggio sui gialloblu. “C’è il 50 % che l’affare vada in porto. Con Pioli ha sempre giocato, era anche il titolare sulla fascia destra. Purtroppo l’intervento avvenuto in estate al ginocchio lo ha tenuto fermo e Calabria ha preso il suo posto disputando, fino ad ora, una grande stagione”.

Il procuratore non esclude un suo approdo al Parma, la stessa squadra interessata ad un altro rossonero: Mateo Musacchio. “C’è l’interesse ma non so cosa faremo. Per me Andrea è diventato un dilemma, ogni mattina mi alzo e penso a lui. Ha dimostrato di poter giocare nel Milan e non continuare a farlo fa rabbia, ma non può rimanere fermo. Pioli lo ha sempre tenuto in considerazione, vedremo ciò che succederà in questa finestra di mercato”. Calciomercato Milan: accordo totale con Mandžukić. Qui i dettagli >>>