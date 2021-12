Calciomercato Milan – Ag. Conti: “Andrà via a gennaio, voglio rilanciarlo”

Andrea Conti, terzino destro del Milan, lascerà il club rossonero a gennaio. Arriva la conferma del suo agente, Mario Giuffredi

Andrea Conti, terzino destro del Milan, lascerà il club rossonero a gennaio. Arriva la conferma del suo agente, Mario Giuffredi. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb':"Conti va via a gennaio. Deve essere la mia prossima vittoria. È stato vittima di infortuni ed è andato troppo presto nel dimenticatoio e non mi piace. La mia prossima vittoria è rilanciarlo. Il Genoa? No, io nella testa ho altro. Conti penso che se ha un po' di fortuna può tornare il giocatore che era".