Calciomercato Milan – Ag. Calhangolu in Italia, presto l’incontro

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tutto fatto con Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è arrivato ieri sera in Italia e tra oggi e domani firmerà il nuovo contratto. Ora, come aveva annunciato Paolo Maldini, è il momento di concentrarsi sulla situazione legata ad Hakan Calhanoglu, trequartista turco classe 1994 col contratto in scadenza il prossimo giugno. Calha è un giocatore chiave per il Milan e il suo rinnovo è una priorità. I prossimi giorni saranno decisivi. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, è già in Italia il procuratore del turco, Gordon Stipic. Nelle prossime ore ci sarà un summit con il Milan.

La volontà è comune: chiudere in tempi brevi. Sia i rossoneri che Calhanoglu vogliono continuare insieme. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere la scadenza nel 2024, con un piccolo aumento di stipendio, attualmente fisso a 2,5 milioni a stagione. Ci potrebbe anche essere la possibilità di inserire una clausola rescissoria (non troppo alta, così che possa essere il giocatore in caso a decidere se restare o no). In ogni caso, il rinnovo sembra essere una formalità. A breve l’incontro, poi l’accordo e la firma.

