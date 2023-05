Calciomercato Milan – Adli e Vranckx: futuro in bilico

L'edizione odierna di Tuttosport, parla del calciomercato del Milan in uscita. Futuro in bilico per Adli e Vranckx

Yacine Adli, si legge, è sempre stato ai margini delle scelte di Pioli, a gennaio ha scelto di rimanere al Milan per giocarsela rifiutando il prestito alla Sampdoria, ma è plausibile che un’altra annata così non voglia farla. Il suo nome è entrato nelle cronache di mercato per un possibile scambio di prestiti con la Salernitana con Pasquale Mazzocchi. Là ritroverebbe Paulo Sousa, suo grande estimatore, che lo riprenderebbe alle sue dipendenze molto volentieri dopo averlo lanciato nel Bordeaux. Non ha dato quello che si sarebbero aspettati anche Aster Vranckx, che difficilmente verrà riscattato dal Wolfsburg per 12 milioni. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un altro nome a paremetro zero