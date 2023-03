Calciomercato Milan – Adli deciso: vuole restare in rossonero

Molti degli acquisiti estivi rossoneri, non stanno dando quanto sperato in questa stagione. Il centrocampista del Milan, Yacine Adli , sarebbe stato al centro di possibili movimenti di calciomercato. Il francese vuole restare. Ecco lo scenario.

Calciomercato Milan, Adli vuole restare in rossonero

Come riportato da calciomercato.com ci sarebbero stati dei tentativi da parte della Sampdoria e della Cremonese, passando per diversi club francesi ma la risposta sarebbe sempre stata negativa. Decisivo sarebbe stato il confronto con Maldini: il direttore tecnico rossonero avrebbe esortato Adli ad avere pazienza e a lavorare duro perché la società avrebbe fiducia in lui.