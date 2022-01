Calciomercato Milan – Adli subito? Il lieto fine non può essere escluso

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli subito a Milanello non è un'idea assurda. Ma andrà rivisto l'accordo con il Bordeaux

Daniele Triolo

Yacine Adli, preso dal Milan nell'ultima sessione estiva di calciomercato, potrebbe arrivare a Milanello con sei mesi di anticipo rispetto ai piani originari del club di Via Aldo Rossi. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha parlato della situazione del centrocampista francese, classe 2000, che, in linea teorica, Stefano Pioli avrà a disposizione in rossonero soltanto dal prossimo mese di luglio.

Questo, infatti, prevede il patto di calciomercato raggiunto nello scorso agosto 2021 tra Milan e Bordeaux. Adli in rossonero per una decina di milioni di euro, con il giocatore, però, che sarebbe rimasto in prestito ai 'Girondins' di Vladimir Petković in questa stagione. Ora, però, con Franck Kessié e Ismaël Bennacer in Coppa d'Africa, e con un Milan, dunque, che ha bisogno di forze fresche e qualità tra la mediana e la trequarti, un tentativo per anticipare i tempi del suo arrivo potrebbe essere fatto.

Andranno, eventualmente, rivisti gli accordi con il Bordeaux, che, attualmente, lotta per non retrocedere in Ligue 1 e che dunque potrebbe essere un po' restio a far partire ora Adli. Ma il lieto fine dell'operazione, per la 'rosea', non può essere escluso a priori. Anche perché il ragazzo, come ormai va ripetendo da qualche mese, sta utilizzando questi mesi in patria per migliorare ulteriormente e prepararsi allo sbarco in rossonero.

Adli ha voglia di cominciare la sua avventura in Italia e, qualora il Diavolo lo chiamasse ora, di certo non rifiuterebbe la chiamata alle armi.