Calciomercato Milan – Adli utilizzato pochissimo: ipotesi prestito a gennaio

Dopo un precampionato da protagonista assoluto, la parabola di Yacine Adli è stata sempre più discendente. Dopo averlo prelevato dal Bordeaux e lasciato lì in prestito nella scorsa stagione, il duttile centrocampista francese ha iniziato la sua avventura al Milan non nel migliore dei modi. Fino a questo momento il classe 2000 ha totalizzato soltanto 114 minuti in 4 presenze ed è stato escluso da Stefano Pioli dalla lista Champions.

Yacine Adli in prestito?

Stando a quanto riportato da 'Il Giornale' resta viva l'ipotesi di un prestito nel calciomercato di gennaio per Yacine Adli. Il trasferimento in un altro club potrebbe fargli bene per giocare con continuità e completare al meglio il suo percorso di crescita. Gli occhi del Milan in casa Ajax: ecco il talento giovane e duttile