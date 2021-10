Calciomercato Milan – Adli, da non trascurare l’arrivo anticipato a gennaio

Le ultime sul calciomercato del Milan. L'ipotesi di un arrivo anticipato di Yacine Adli a gennaio non è affatto da trascurare. Il punto

Nell'ultimo giorno di mercato il Milan ha chiuso l'operazione di Yacine Adli con il Bordeaux. Il giocatore, come noto, è stato lasciato in prestito al club francese per un anno per permettergli una crescita ulteriore. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', però, non è da trascurare un suo arrivo anticipato a gennaio. Bisogna ricordare che Ismael Bennacer e Franck Kessie, proprio a gennaio, partiranno in Coppa d'Africa e saranno indisponibili per diverse partite. Adli nei giorni scorsi ha parlato in maniera esplicita della sua prossima esperienza in Serie A e si sta avvicinando a grandi passi. Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie